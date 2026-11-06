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В Свердловской области прививки от гриппа сделали более миллиона человек

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. Более 1 млн человек привились от гриппа в Свердловской области. В регионе также расширили число пунктов вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга и перечень доступных в них вакцин, сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

В мобильных пунктах можно бесплатно сделать прививки не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори.

«По своим возможностям больницы предоставляют жителям на площадках торговых центров разные вакцины: против гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори. Сделав две прививки в один день, можно не только сэкономить время, но и получить защиту против двух значимых патогенов», — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Воспользоваться мобильными пунктами могут жители старше 18 лет. Перед вакцинацией посетителей осматривает терапевт, измеряет температуру и давление, а также собирает анамнез. Для определения необходимости ревакцинации рекомендуется иметь при себе сертификат о прививках, паспорт и медицинский полис.

По данным региональных эпидемиологов, за прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировали около 20,5 тыс. случаев ОРВИ. Это на 18,1% меньше, чем неделей ранее, и на 18% ниже среднемноголетнего уровня.

Пункты вакцинации в торговых центрах, в том числе открытые недавно, будут работать по установленному графику в течение ноября.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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