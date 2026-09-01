Опасные вакцины

После отзыва из оборота серии вакцины «Мультикан-8» владельцы питомцев и в Свердловской области, и по всей стране лишились доступа к относительно недорогому препарату от бешенства. Специалисты говорят, что аналоги вакцины против заболевания, опасного и для человека, есть, но не всем они будут по карману.

Россельхознадзор еще 22 августа приостановил продажу отдельных серий «Мультикана-8» и «Мультикана-6» после сообщений о массовой гибели собак. Речь идет о «Мультикане-8» серий № 20 и № 21 со сроками годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикане-6» серий № 11 и № 12 со сроками годности до января и февраля 2028 года.

Случаи гибели животных зафиксированы и в Свердловской области, сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин на пресс-конференции в «ТАСС Урал». Зафиксирована, по его словам, смерть восьми собак. Ситуация с препаратом также получила широкий резонанс в Ярославской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Саратовской области, Москве и Московской области.

«Проблема существует, и проблема достаточно большая. У нас на сегодняшний день на территории области погибло, к сожалению, порядка 8 голов животных из-за применения этой вакцины. Она изъята из всех торговых точек, по крайней мере, у меня такая информация есть. Изымать ее имеют право сами продавцы или Россельхознадзор. Данная серия была выпущена предприятием. На сегодняшний день идут судебные разбирательства, идут исследования. Проблема была, она есть, но мы сделали все, чтобы ее купировать», — сообщил Е. Трушкин.

Среди владельцев животных и отдельных ветеринарных специалистов появились разные версии причин произошедшего. В частности, обсуждались возможный производственный брак, а также нарушение условий транспортировки или хранения препарата.

Еще одной обсуждаемой версией стало возможное заражение вакцины вирусом болезни Ауески, которую также называют ложным бешенством, преимущественно характерным для свиней и диких кабанов. Для собак и кошек это заболевание приводит к летальному исходу. Владельцы некоторых животных сообщали о получении положительных результатов анализов на вирус, однако наличие причинно-следственной связи между этими результатами и вакцинацией требует официального подтверждения.

При этом описанные владельцами симптомы в ряде случаев напоминали клинические проявления бешенства. Это вызвало обеспокоенность среди людей, контактировавших с заболевшими животными. Некоторые владельцы после укусов или контакта со слюной животных обращались за медицинской помощью.

Ветеринар из Екатеринбурга Анастасия Евдунова пояснила, что претензии к препарату были и прежде, но на недочеты надзорные органы «закрывали глаза». Специалист объяснила, что иных доступных по цене препаратов для массового использования нет в российских ветклиниках (а только там ставят вакцины от бешенства).

После обращений владельцев с жалобами компания-производитель вакцины «Ветбиохим» начала расследование и изъяла из оборота проблемную серию. 19 августа производитель также приостановил реализацию «Мультикана-8» серии № 21 и «Мультикана-6» серий № 11 и № 12.

В обращении компании содержится просьба временно не использовать четыре серии препаратов: «Мультикан-8» серии № 20 со сроком годности до января 2028 года, «Мультикан-8» серии № 21 со сроком годности до февраля 2028 года, а также «Мультикан-6» серий № 11 и № 12 со сроками годности до января и февраля 2028 года соответственно.

«В связи с подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц, а также в связи с решением о проведении мероприятий дополнительного контроля убедительно просим временно не использовать в работе следующие лекарственные средства», — уточнили в компании.

В «Ветбиохиме» заявили, что серия № 20 была произведена с соблюдением всех требований и прошла контроль качества. По данным компании, вакцина этой серии была реализована в объеме около 60 тыс. доз более чем в 10 регионах России.

Компания также сообщила о проведении исследований на наличие генома вируса болезни Ауески. Были исследованы 10 проб — по пять образцов сухого и жидкого компонентов вакцины. Согласно опубликованным компанией результатам, во всех образцах геном вируса не обнаружен. При этом контрольные образцы с заведомо внесенным вирусом показали корректный результат.

21 августа «Ветбиохим» начал второе испытание на содержание постороннего агента в вакцине. Согласно документации компании, исследование должно завершиться 22 сентября 2026 года.

Несмотря на выпадение из оборота препарата, в департаменте ветеринарии Свердловской области заявили, что дефицита вакцин для собак в регионе нет. Владельцам животных Е. Трушкин рекомендовал обратить внимание на «Мультикан-6» того же производителя, однако этот препарат защищает от меньшего числа заболеваний.

Окончательные причины заболеваний и гибели животных, а также наличие связи между случаями в разных регионах и применением конкретных серий вакцин устанавливаются в рамках исследований. Анастасия Евдунова согласна, что дефицита как такого нет.

«Вакцина «Мультикан-8» считалась одной из самых ходовых, поскольку ее могли поставить за приемлемую цену. Если уходит «Мультикан-8», непонятно, кто приходит ему на замену. Хорошего аналога или нет, или он стоит таких денег, что две трети владельцев питомцев вакцинацию просто не потянут», — сказала ветеринар.

Она добавила, что, если ветклиники оперативно не найдут замену, то в регионах могут сильно возрасти риски вспышек бешенства среди домашних животных. По ее словам, в зоне риска сейчас находятся владельцы собак и питомцев на самовыгуле. Для непривитого животного, и, соответственно, для его владельца опасность заболеть бешенством сильно возрастает.