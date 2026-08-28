Власти признали гибель собак в Свердловской области после применения вакцины «Мультикан-8»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Восемь собак погибли в Свердловской области после применения вакцины «Мультикан-8», отдельные серии которой ранее приостановил к продаже Россельхознадзор. Об этом сообщил директор департамента ветеринарии региона Е. Трушкин на пресс-конференции в «ТАСС Урал».

«Проблема существует, и проблема достаточно большая. У нас на сегодняшний день на территории области погибло, к сожалению, порядка 8 голов животных из-за применения этой вакцины. Она изъята из всех торговых точек, по крайней мере, у меня такая информация есть. Изымать ее имеют право сами продавцы или Россельхознадзор. Данная серия была выпущена предприятием. На сегодняшний день идут судебные разбирательства, идут исследования. Проблема была, она есть, но мы сделали все, чтобы ее купировать», — сообщил Е. Трушкин.

По словам Е. Трушкина, почему опасный препарат оказался на рынке, пока неизвестно. Одной из возможных причин он назвал технологический сбой при производстве. Сейчас проводятся исследования и идут судебные разбирательства.

Он также заявил, что дефицита вакцин для собак в Свердловской области нет. Владельцам животных чиновник рекомендовал обратить внимание на «Мультикан-6» того же производителя. Этот препарат, однако, защищает от меньшего числа заболеваний.

Россельхознадзор 22 августа приостановил продажу отдельных серий «Мультикана-8» и «Мультикана-6» после сообщений о массовой гибели собак. Ограничения коснулись вакцины «Мультикан-8» серий № 20 и № 21 со сроками годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикана-6» серий № 11 и № 12 со сроками годности до января и февраля 2028 года.