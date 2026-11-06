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В девяти муниципалитетах Свердловской области нарушено электроснабжение из-за ветра

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. Электроснабжение частично нарушено в девяти муниципальных образованиях Свердловской области из-за сильного ветра с порывами до 25-27 м/с. На местах работают аварийные бригады, сообщило региональное управление МЧС.

«По состоянию на 09:10 (по Москве) зафиксированы частичные нарушения электроснабжения на территории 9 муниципальных образований (МО Сухой Лог, МО Богданович, ГО Верхняя Пышма, Сысертский МО, Каменский МО, Каменск-Уральский ГО, МО Заречный, Белоярский МО, Режевский МО). (…) Социально значимые объекты работают в штатном режиме. На местах работают аварийные бригады», — говорится в сообщении.

Ликвидацию аварий осуществляют 69 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС — шесть человек и две единицы техники.

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