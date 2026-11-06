Индекс промышленного производства в Свердловской области с начала года упал на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. Индекс промышленного производства (ИПП) в Свердловской области за январь–сентябрь 2026 года составил 95,5% к аналогичному периоду 2025 года, что свидетельствует о снижении на 4,5%. Об этом говорят данные Росстата.

Наибольшее падение зафиксировано в сфере водоснабжения и водоотведения — до 89,5% (снижение на 10,5%), а также в добыче полезных ископаемых — до 92,3% (снижение на 7,7%).

Обрабатывающие производства сократились до 95,2% (снижение на 4,8%). Единственным сектором, показавшим рост, стало обеспечение электроэнергией, газом и паром — 103,2% (рост на 3,2%).