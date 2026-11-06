Среднемесячная заработная плата в Свердловской области выросла

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Свердловской области за январь-август 2026 года составила 94 208 руб., что на 7,8% больше января-августа 2025 года.

Реальная заработная плата за январь-август 2026 года выросла на 1,0% к январю-августу 2025 года. Об этом говорят данные Росстата.

Наибольшее отклонение среднемесячной заработной платы работников отдельных видов экономической деятельности от ее среднеобластного уровня за январь-август 2026 года зафиксировано в сфере информации и связи (+65 423 руб.), в области финансовой и страховой деятельности (+63 792 руб.), в профессиональной, научной и технической деятельности (+25 104 руб.).

Наименьшее — в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (–42 426 руб.), в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (–33 724 руб.), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (–25 154 руб.).