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ММК представит новинки продуктовой линейки на «Металл-Экспо 2026»

УрБК, Магнитогорск, 06.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и предприятия Группы ММК примут участие в 32-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая откроется 10 ноября в Санкт-Петербурге.

На стенде Группы ММК (F3 04, павильон F Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»), помимо специалистов комбината, будут работать представители таких компаний, как Торговый дом ММК, ММК-МЕТИЗ, Огнеупор, Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, ММК-Проектные решения, СервисПро и других, сообщает пресс-служба комбината.

Специалисты комбината представят продукцию из атмосферостойкой стали, основное преимущество которой — улучшенная защита от коррозии. Это свойство достигается за счет формирования непроницаемой пленки окислов. Металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и дополнительной коррозионной защиты.

На выставке также будет представлена новая линейка арматурного проката класса А600С, обладающая широким диапазоном характеристик — от повышенной прочности и пластичности до стойкости к коррозионному растрескиванию и выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках. В числе недавно освоенных новинок — хладостойкая свариваемая арматура повышенной пластичности — А600СНК-Хл, которая предназначена для эксплуатации в условиях экстремально низких температур до -70 °С. Новая продукция обладает стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, а также выдерживает испытания на циклическую выносливость не менее 2 млн циклов.

На стенде можно ознакомиться с известными и хорошо зарекомендовавшими себя видами металлопродукции Магнитки — линейкой высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, металлопрокатом MAGProtect с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния. Эта продукция ММК имеет повышенную в пять раз коррозионную стойкость по сравнению с традиционным цинковым покрытием.

ММК-МЕТИЗ презентует на «Металл-Экспо'2026» несколько продуктовых новинок: новые виды сварочной и канатной проволоки, в том числе оцинкованной, новые виды термообработанного калиброванного проката и высокопрочного крепежа, ваерных канатов для промыслового флота. Эта продукция позволяет заместить импортные аналоги. Продолжается развитие линейки сварочной проволоки MAGWIRE, в линейке которой создана и запатентована новая марка для сварки магистральных газопроводов, работающих под повышенным давлением и отличающихся высокой пропускной способностью.

Еще один участник стенда — ММК-Лысьвенский металлургический завод — представит уникальную для российского рынка продукцию под брендом SteelArt Design. Это оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, которая обеспечивает высокое качество изображения и возможность воспроизводить практически любой рисунок, сообщили в пресс-службе.

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