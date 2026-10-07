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ММК освоил производство металлопроката из атмосферостойкой стали

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Сергей Петруша

УрБК, Магнитогорск, 07.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») начал выпуск металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Основное преимущество атмосферостойкой стали перед обычной углеродистой конструкционной сталью заключается в способности формировать на поверхности непроницаемую пленку окислов — защитную патину. Этот слой прочно сцепляется с металлом, блокирует доступ кислорода и надежно предотвращает внутреннюю коррозию, что обеспечивает срок службы изделий до нескольких десятилетий. Металлопрокат из такой стали может применяться в мостостроении, судостроении, а также в промышленном и гражданском строительстве в качестве конструкционного материала, не требующего окраски или дополнительной антикоррозийной защиты.

Кроме того, материал востребован в архитектурных и ландшафтных проектах для декорирования фасадов, создания элементов благоустройства и малых архитектурных форм, обладая эстетически привлекательной бархатистой структурой патины. В соответствии с новой технологией ММК выпускает горячекатаный, горячекатаный травленый и холоднокатаный прокат в рулонах и листах.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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