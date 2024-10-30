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ММК освоил выпуск металлопроката с инновационным коррозионностойким покрытием

УрБК, Магнитогорск, 10.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») начал выпуск металлопроката с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния (Zn-Al-Mg). Технология производства уникальной металлопродукции разработана Научно-техническим центром ПАО «ММК» совместно со специалистами группы Главного прокатчика, сообщает пресс-служба предприятия.

Металлопрокат с новым легированным покрытием на основе Zn-Al-Mg сплава обеспечивает большую долговечность, надежность и экономическую эффективность стальных конструкций и изделий.

Покрытие обеспечивает в разы большую защиту от коррозии, чем обычный цинк, даже в условиях повышенной влажности, агрессивных сред, в том числе в области прибрежных морских территорий, промышленных предприятий. Оно также позволяет реализовать уникальный эффект самовосстановления мелких повреждений поверхности, предотвращая развитие ржавчины и значительно продлевая срок службы изделий.

Высокая адгезия покрытия позволяет наносить на изделие полимерное покрытие с сохранением всех технических требований при испытании, что позволяет многократно увеличить службу изделий из проката.

Кроме того, новое покрытие также обладает хорошими показателями прочности и формуемости, а уменьшенная масса покрытия и изделий с возможностью вторичной переработки отвечают современным экологичным подходам к защите окружающей среды.

Благодаря указанным свойствам продукцию с данным видом покрытия можно успешно применять в строительной индустрии, в том числе при возведении легковозводимых зданий, а также в автомобилестроении, сельском хозяйстве.

Компания отмечает, что инновационная продукция с цинкалюмомагниевыем покрытием является гарантированным комплексным решением, обеспечивающим долговечность изделий и экономию на их эксплуатации на всем жизненном цикле готового продукта клиентов ПАО «ММК».
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