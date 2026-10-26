Курс на модернизацию

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») увеличивает производство стали и продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом за ростом показателей стоят разные процессы: восстановление производственных мощностей после ремонтов, сезонное оживление спроса на металл и освоение новых марок стали для строительства, судостроения и инфраструктурных проектов.

В III квартале 2026 года ММК произвел 2,986 млн т стали — на 8,7% больше, чем во II квартале. Продажи металлопродукции увеличились на 3%, до 2,858 млн т. Разрыв между динамикой производства и реализации показывает, что для оценки положения металлургического предприятия недостаточно учитывать только объем выплавки, так как значение имеют также спрос, загрузка мощностей и структура заказов.

Одним из факторов роста стало возобновление работы доменной печи № 7 после капитального ремонта. Выпуск чугуна за квартал увеличился на 8,7%, до 2,465 млн т. Таким образом, часть положительной динамики связана с восстановлением производственных возможностей комбината.

При этом продажи премиальной продукции росли быстрее общего объема реализации. В июле — сентябре они увеличились на 9,6%, до 1,251 млн т, а доля такой продукции в продажах достигла 43,8%. По данным ММК, на результат повлиял спрос на холоднокатаный прокат и прокат с покрытием со стороны строительной отрасли.

За девять месяцев продажи премиальной продукции выросли на 11,1%, до 3,301 млн т, тогда как реализация металлопродукции в целом увеличилась на 6,5%, до 7,88 млн т. Это указывает на изменение структуры продаж в пользу отдельных видов проката. Однако устойчивость этой тенденции будет зависеть от дальнейшего спроса: квартальный рост частично связан с сезонностью, а строительная активность остается одним из факторов, определяющих потребление металла.

Одновременно ММК расширяет ассортимент продукции, ориентированной на конкретные условия эксплуатации. Один из примеров — атмосферостойкая сталь, устойчивость которой к коррозии позволяет использовать ее в открытых конструкциях без обычных для традиционных материалов решений по защите поверхности.

Комбинат освоил выпуск горячекатаного, травленого горячекатаного и холоднокатаного проката. В октябре предприятие отгрузило первую партию такой стали объемом 18 т для музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге.

Для нового продукта эта поставка важна прежде всего как пример практического применения. Атмосферостойкий металл может использоваться в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве, а также при оформлении фасадов и общественных пространств. Но первая отгрузка пока не позволяет судить о масштабах будущего спроса: дальнейшее развитие направления будет зависеть от появления регулярных заказов и готовности потребителей использовать новый материал в серийных проектах.

Другой сегмент — стали для эксплуатации при низких температурах. Для арктической инфраструктуры, судов и оборудования важны не только прочность металла, но и сохранение его свойств в условиях сильного холода. ММК выпускает листовую сталь для морских судов и ледоколов, а также материалы для конструкций, строительной и горнодобывающей техники.

В линейке MAGSTRONG CRYO представлена сталь для криогенного оборудования, в том числе резервуаров для сжиженного природного газа. Она рассчитана на эксплуатацию при температурах до - 196 градусов. В 2026 году комбинат также начал выпускать свариваемую хладостойкую арматуру А600СНК-Хл, предназначенную для использования при температурах до - 70 градусов. Развитие таких материалов позволяет производителю предлагать металл не только по стандартным размерам и маркам, но и под конкретные технические требования. В этих сегментах важны подтвержденные характеристики, сертификация и стабильность качества, что делает освоение новых видов проката более сложным процессом, чем увеличение выпуска массовой продукции, но открывает дополнительные направления сбыта.

Еще один вопрос для крупного металлургического производства — согласование работы разных переделов. В непрерывном цикле изменение параметров на одном участке отражается на расходе сырья, загрузке следующего оборудования и качестве готовой продукции.

ММК внедряет цифровые решения для планирования заказов и управления производством. Система, разработанная совместно с ИТЦ «Аусферр», должна связывать производственные графики с заказами и планами предприятия. Другой инструмент — «Оптимальный чугун» — объединяет данные коксохимического, агломерационного и доменного производств, позволяя рассчитывать потребность в сырье и себестоимость.

На стане горячей прокатки 2500 комбинат развивает цифровые модели нагрева слябов и охлаждения полосы. Такие решения дают возможность анализировать технологические режимы и оценивать их влияние на характеристики проката. Также предприятие использует инструменты прогнозирования качества и управления технологическими рисками.

Подобные системы позволяют предприятию планировать загрузку оборудования, расход материалов и сроки исполнения заказов, при этом наличие цифрового инструмента еще не означает автоматического снижения себестоимости. Полноценно оценить результат можно по фактическим изменениям производственных затрат, качества и объема потерь.

Одновременно ММК продолжает оснащать источники промышленных выбросов автоматизированными системами измерения. В 2025 году предприятие ввело 35 таких систем. Еще шесть планируется установить до июля 2027 года. После сертификации оборудование обеспечивает автоматическую передачу данных в Росприроднадзор.

Это решение даст расширить возможности оперативного контроля и передачи информации надзорным органам. Предприятие уделяет этому много внимания, так как экологический эффект зависит не только от мониторинга, но и от работы очистных установок и изменения технологических процессов.

В октябре ММК также вошел в число 15 лидеров российского рейтинга ESG-прозрачности «Эксперт РА» и занял второе место среди предприятий черной металлургии. Рейтинг учитывает раскрытие информации об экологической ответственности, социальной политике, корпоративном управлении и интеграции принципов устойчивого развития.

Сейчас для ММК важно не только наращивать объемы выплавки, но и находить применение своим технологическим возможностям в новых сегментах рынка. Атмосферостойкие и хладостойкие стали, цифровые инструменты управления и автоматизированный экологический контроль позволят предприятию развиваться сразу в нескольких направлениях. Насколько широким окажется потенциал таких решений, будет зависеть от того, удастся ли превратить разработанные технологии в устойчивый спрос со стороны промышленности и инфраструктурных проектов.