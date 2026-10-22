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ММК увеличил выплавку стали на 8,7% в III квартале

УрБК, Магнитогорск, 22.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в III квартале 2026 года увеличил производство стали на 8,7% по сравнению со II кварталом, до 2,986 млн т. Продажи металлопродукции выросли на 3%, до 2,858 млн т, сообщила пресс-служба компании.

Выплавка чугуна за квартал также увеличилась на 8,7%, до 2,465 млн т. Рост показателя связан с запуском доменной печи № 7 в августе после капитального ремонта.

Продажи премиальной продукции выросли на 9,6%, до 1,251 млн т. В компании это объяснили увеличением продаж холоднокатаного проката и проката с покрытием на фоне активизации спроса со стороны строительной отрасли. Доля премиальной продукции в структуре продаж увеличилась на 2,7 процентного пункта, до 43,8%.

Производство угольного концентрата в III квартале сократилось на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, до 713 тыс. т.

За девять месяцев 2026 года ММК увеличил выплавку чугуна на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,116 млн т. В компании связали динамику с меньшим объемом капитальных ремонтов в доменном переделе.

Производство стали за этот период выросло на 7,4%, до 8,181 млн т, продажи металлопродукции — на 6,5%, до 7,88 млн т.

Продажи премиальной продукции за январь — сентябрь увеличились на 11,1%, до 3,301 млн т, преимущественно за счет холоднокатаного проката, проката с покрытиями и трубной продукции. Выпуск угольного концентрата вырос на 4,6%, до 2,266 млн т.

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