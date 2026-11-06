ГК «КОРТРОС» начала строительство современного детского сада на 200 мест в квартале «Спутник-1»

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. ГК «КОРТРОС» начала работы по строительству современного детского сада в квартале «Спутник-1» Академического района. Разрешение на строительство было получено девелопером. Дошкольное учреждение на 200 мест расположится на участке площадью 7 000 кв. м в периметре улиц Академика Ландау, Академика Вавилова и Профессора Матвеева. Внутриквартальное расположение обеспечит максимальную шаговую доступность: радиус составит комфортные 300–500 метров, а путь до детского сада не пересекается с проезжей частью, что соответствует лучшим стандартам городской среды. Плановый срок окончания строительства — сентябрь 2027 года.

Общая площадь здания переменной этажности (от одного до трех этажей) составит 4 400 кв. м. Проект разработан с учетом принципа групповой изоляции: детский сад будет включать восемь групп по 25 человек в каждой. Для максимального комфорта и безопасности малышей раннего возраста их группа расположена на первом этаже и оборудована отдельным входом с улицы.

«Обеспечение детей местами в детских садах и школах – одна из ключевых задач. Особенно этот вопрос актуален в быстрорастущих районах. И, безусловно, Администрация приветствует социально ответственные инициативы бизнеса. Мы живем в одном городе, поэтому важно трудиться сообща, чтобы Екатеринбург продолжил свое устойчивое развитие, а жизнь горожан становилась только комфортнее. Появление нового детского сада в Академическом районе на 200 мест станет очередным шагом к этому», — заявил временно исполняющий полномочия Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

ГК «КОРТРОС» возьмет на себя расходы как по строительству детского сада, так и по внутреннему оснащению. Помимо стандартных игровых и спальных комнат, в саду будут функционировать музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, методический кабинет, собственный пищеблок, медицинский блок и постирочная полного цикла. Здание оснащено пассажирским и грузовым лифтами.

Территория детского сада разделена на функциональные зоны. Здесь оборудуют восемь индивидуальных игровых площадок с комбинированным покрытием из безопасной резиновой крошки и газона, а также две спортивные площадки. По периметру высадят кустарник для создания тенистого пространства, а малые архитектурные формы подберут в соответствии с возрастом детей.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode&Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.