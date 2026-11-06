Ипотека с льготным периодом станет для россиян менее доступной

УрБК, Москва, 06.11.2026. Ипотека с низкими платежами в первые годы станет менее доступной для россиян с 1 июля 2027 года. Банк России обяжет кредитные организации создавать повышенные резервы по таким ссудам.

Под ограничение попадут кредиты, где платеж растет более чем на 20% в год. Сам льготный период планируют ограничить тремя годами. Формально программы не запретят, но выдавать их станет невыгодно, поэтому условия изменятся и для граждан, считают эксперты, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Схемы с отложенным ростом платежей работают так: банк временно снижает ставку, а недополученный доход получает от застройщика. Тот закладывает компенсацию в стоимость квартиры. В итоге покупатель получает небольшой платеж на старте, но переплачивает за жилье и сталкивается с резким ростом расходов после окончания «льготного» периода. По оценкам участников рынка, в начале года доля таких программ в выдачах новостроек доходила до 20–30% в зависимости от региона и девелопера.

Сильнее всего ограничения затронут покупателей с невысокими или нестабильными доходами, которым сложно обслуживать кредит по стандартному графику. Часть из них может вовсе не пройти банковский скоринг. Застройщики, в свою очередь, могут переложить возросшие расходы на покупателей через стоимость квартир или сокращение скидок. Альтернативами останутся обычная ипотека, госпрограммы, рассрочка и trade-in, но полностью заменить такие схемы они не смогут.