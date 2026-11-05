ГлавнаяНовости
Вчера17:25

Более 24 тыс. жителей Свердловской области прошли дистанционный мониторинг здоровья

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Более 24 тыс. жителей Свердловской области прошли или продолжают проходить дистанционный мониторинг здоровья в 2026 году. Программа охватывает пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Дистанционный мониторинг ведут 26 медицинских организаций Свердловской области. В 2026 году его проходят или уже завершили более 24 тысяч пациентов, в том числе 19 298 человек с артериальной гипертензией и 4 918 — с сахарным диабетом. Зафиксировано 2 420 критических отклонений показателей здоровья. В 2 342 случаях помощь оказана дистанционно, без вызова скорой помощи, в 78 случаях потребовался выезд бригады, 21 пациент был госпитализирован», — пояснила Т. Савинова.

Для развития системы за счет областного бюджета приобрели 5 тыс. тонометров с автоматической передачей данных. Еще более 4 тыс. глюкометров регион получил от производителя безвозмездно.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
03 ноября 202617:35

Татьяна Савинова представила дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Более 24 тыс. пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом проходят или завершили дистанционный мониторинг состояния здоровья в Свердловской области в 2026 году. Систему наблюдения внедрили в 26 медицинских организациях региона, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. «Наша задача — обеспечить наблюдение за состоянием человека не только во время приема в поликлинике, но и в повседневной жизни — дома и на рабочем месте», — отметила она, комментируя свою презентацию опыта региона по созданию
22 сентября 202617:35

Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию с ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Авария произошла на улице Малышева. В ДТП попал автомобиль скорой помощи из Кургана, который перевозил беременную женщину на сроке 33–34 недели в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. После столкновения с кроссовером машина скорой помощи опрокинулась. «По