Более 24 тыс. жителей Свердловской области прошли дистанционный мониторинг здоровья

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Более 24 тыс. жителей Свердловской области прошли или продолжают проходить дистанционный мониторинг здоровья в 2026 году. Программа охватывает пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Дистанционный мониторинг ведут 26 медицинских организаций Свердловской области. В 2026 году его проходят или уже завершили более 24 тысяч пациентов, в том числе 19 298 человек с артериальной гипертензией и 4 918 — с сахарным диабетом. Зафиксировано 2 420 критических отклонений показателей здоровья. В 2 342 случаях помощь оказана дистанционно, без вызова скорой помощи, в 78 случаях потребовался выезд бригады, 21 пациент был госпитализирован», — пояснила Т. Савинова.

Для развития системы за счет областного бюджета приобрели 5 тыс. тонометров с автоматической передачей данных. Еще более 4 тыс. глюкометров регион получил от производителя безвозмездно.