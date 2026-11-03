Татьяна Савинова представила дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Более 24 тыс. пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом проходят или завершили дистанционный мониторинг состояния здоровья в Свердловской области в 2026 году. Систему наблюдения внедрили в 26 медицинских организациях региона, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Наша задача — обеспечить наблюдение за состоянием человека не только во время приема в поликлинике, но и в повседневной жизни — дома и на рабочем месте», — отметила она, комментируя свою презентацию опыта региона по созданию единого контура сопровождения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на международном конгрессе «Национальное здравоохранение».

Модель включает диспансерное наблюдение, дистанционный контроль показателей здоровья, реагирование на отклонения и обучение в школах здоровья. С мая 2026 года в 22 пилотных взрослых поликлиниках региона работают медицинские посты. Медсестры принимают пациентов без направлений и талонов, помогают с оформлением документов, записью и направлениями на обследования, освобождая врачей для решения клинических задач.

В этих же поликлиниках открыты кабинеты хронических неинфекционных заболеваний. Врач или фельдшер формирует персональный план диспансерного наблюдения, определяет риски и помогает настроить передачу показателей здоровья. Данные об артериальном давлении и уровне глюкозы поступают через приложение на смартфоне с индивидуального тонометра или глюкометра. Предусмотрен и ручной ввод показателей.

При выявлении критических отклонений сотрудники организуют телемедицинскую консультацию с врачом, а при необходимости подключают скорую помощь.

Дистанционный мониторинг ведут 26 медицинских организаций Свердловской области. В 2026 году его проходят или уже завершили 24 216 человек, в том числе 19 298 пациентов с артериальной гипертензией и 4 918 — с сахарным диабетом. Зафиксировано 2 420 критических отклонений показателей здоровья. В 2 342 случаях помощь оказали дистанционно, без вызова скорой помощи, в 78 случаях потребовался выезд бригады, 21 пациент был госпитализирован.

Для развития дистанционного наблюдения за счет областного бюджета приобрели 5 тыс. тонометров с автоматической передачей данных. Еще более 4 тыс. глюкометров регион получил безвозмездно от завода «Элта».

Отдельное внимание уделяют здоровью беременных женщин. В 2025–2026 годах системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечили более 6,5 тыс. будущих мам, имеющих соответствующие медицинские показания.

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь была своевременной и непрерывной, а пациент не оставался один на один со своим заболеванием. Именно на это направлена наша работа», — подчеркнула Т. Савинова.