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Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию с ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Авария произошла на улице Малышева. В ДТП попал автомобиль скорой помощи из Кургана, который перевозил беременную женщину на сроке 33–34 недели в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. После столкновения с кроссовером машина скорой помощи опрокинулась.

«По имеющимся на данный момент сведениям, тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Ее направляют в травматологический стационар, место госпитализации уточняется. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой помощи направились на освидетельствование», — сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

На место ДТП направили пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. На момент поступления информации часть бригад находилась поблизости. Две бригады работали на месте происшествия: одна оказывала помощь беременной и проводила ее эвакуацию, вторая — сотрудникам скорой помощи и водителю кроссовера. Уточняется, что пациентка находилась не в автомобиле скорой медицинской помощи, а в санитарном транспорте перинатального центра Кургана.

По поручению Татьяны Савиновой беременную пациентку направили для осмотра в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. По результатам обследования специалисты определят дальнейшую тактику оказания медицинской помощи.

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