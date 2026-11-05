ПНТЗ выпустил 57 тысяч мальков сазана в Волчихинское водохранилище

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), филиал Трубной металлургической компании (ТМК), выпустил 57 тыс. мальков сазана в Волчихинское водохранилище в Свердловской области. Зарыбление проводится в рамках программы по сохранению биоразнообразия и восстановлению водных экосистем региона, сообщили в пресс-службе предприятия.

Инициатива реализуется в соответствии с соглашением о развитии рыбохозяйственного комплекса Свердловской области, заключенным с региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Мальков вырастили на рыборазводном заводе федерального государственного учреждения «Главрыбвод». Перед выпуском они прошли ветеринарный контроль. Работы проводились под наблюдением специалистов Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Для зарыбления выбрали сазана, который способствует очищению водоемов от избыточной растительности и ила и поддержанию экологического баланса.

«Сохранение водных экосистем — важная часть экологической стратегии ПНТЗ и ТМК в регионах присутствия. Помимо снижения воздействия производства на окружающую среду, эта работа включает участие в восстановлении природных ресурсов и поддержании биоразнообразия. Таким образом, ПНТЗ не только внедряет наилучшие доступные технологии для обеспечения экологической безопасности производства, но и берет на себя обязательства по восстановлению экосистем Урала», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Предприятие проводит зарыбление водоемов Свердловской области на протяжении нескольких лет. Аналогичные программы реализуют другие заводы ТМК. Волжский трубный и Таганрогский металлургический заводы выпустили в водоемы Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов более 200 тыс. мальков русского осетра.