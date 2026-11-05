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В Екатеринбурге обновляют освещение на дорогах к детсадам и школам

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. В Екатеринбурге в этом году планируется построить и реконструировать сети уличного освещения на подходных путях к образовательным учреждениям: 15 детским садам и семи школам.

Общая протяженность сетей превысит 20 км. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования город Екатеринбург», сообщает департамент информполитики администрации города.

По данным заместителя директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого, уже построены сети уличного освещения на подходах к лицеям № 88 и № 12 и к детским садам № 276, № 25, № 283, № 18, № 27, № 128, № 286, № 248 и № 152. Данная работа ведется также в отдаленных территориях, таких как поселок Садовый, в том числе на подходе к средней школе № 98, выполнена реконструкция на подходах к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 156, на подходах к детским садам № 482 и № 385.

В следующем году планируется построить и реконструировать сети уличного освещения на подходах к семи дошкольным образовательным учреждениям и двум школам общей протяженностью более 8 километров. В том числе запланировано реконструкция сетей уличного освещения на подходах к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению — лицей № 109, на подходах к детским садам № 14, № 156, № 561 и № 29.

В свою очередь, заместитель директора департамента образования администрации Екатеринбурга Алексей Телегин добавил, что городские власти уделяют особое внимание качественному освещению подходов к школам и детским садам и обеспечению безопасности юных екатеринбуржцев. В этом году в 94 учреждениях проведены работы по замене светильников наружного освещения.

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