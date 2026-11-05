Аэропорт Кольцово первым среди российских региональных авиагаваней подключили к сети 5G

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге стал одним из первых в России авиаузлов, на территории которых пассажирам стала доступна связь пятого поколения (5G). Сеть также запустили в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба оператора «МегаФон».

В Кольцово покрытие охватывает территорию аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Подключиться к сети могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G.

«Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Это позволит пассажирам и сотрудникам аэропортов с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, оставаясь на связи с близкими», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

По данным оператора, с начала осени абоненты использовали в Кольцово объем интернет-трафика, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видео. Помимо жителей Свердловской области, аэропортом активно пользуются абоненты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края.

Во Внуково сеть пятого поколения охватывает пассажирскую и техническую инфраструктуру, в том числе подъездные пути, парковки и территорию ангаров.

В 2025 году Кольцово и Внуково суммарно обслужили около 24,8 млн пассажиров. Екатеринбургский аэропорт выполняет рейсы более чем по 100 направлениям, маршрутная сеть московского авиаузла насчитывает свыше 250 направлений.

«МегаФон» сообщил о запуске сети 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Оператор продолжает расширять покрытие и устанавливать базовые станции нового стандарта связи.