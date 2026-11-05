Застройщики все чаще обращаются в банки за реструктуризацией долга

УрБК, Москва, 05.11.2026. Число обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с прошлым годом на 47%, сообщил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Основные причины — удорожание проектов и необходимость продления финансирования, в том числе из-за переноса сроков получения исходно-разрешительной документации или решения менеджмента подождать с выводом проекта на рынок. «Ставки по бридж-кредитам сегодня довольно высоки. А в Москве появились новые требования к высокополигональным моделям при согласовании технико-экономических параметров и архитектуры, обновились нормативы обеспеченности машино-местами. Все это в совокупности снижает запас устойчивости проектов на 10%», — отметил А. Попов.

При этом общий объем просроченной задолженности у российских застройщиков в портфеле «Сбера» не превышает 1%, и это «штучные» ситуации, которые нельзя назвать системным ростом, объяснил А. Повов. «Если при реструктуризации кредита по проекту ухудшается коэффициент покрытия долга (LLCR) с оптимального уровня 1,2–1,25, то застройщику, как правило, предлагается оформить регресс (право взыскания задолженности с других активов) на так называемый проект-спонсор – ЖК в более высокой стадии готовности или по которому есть свободный денежный поток, резюмировал А.Попов.