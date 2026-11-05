Правительство разработает меры защиты от банкротства компаний ТЭК

УрБК, Москва, 05.11.2026. Правительство РФ поручило Минэнерго, ФНС и МВД разработать меры по нормализации финансового состояния компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которым грозит банкротство. Ведомства должны представить доклад до 1 апреля 2027 года, следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года, с которым ознакомились «Известия».

Меры должны предотвратить остановку технологических процессов и прекращение деятельности организаций. Ведомствам также поручено наладить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами для выявления случаев преднамеренного банкротства.

По оценкам экспертов, наиболее сложная ситуация складывается в угольной отрасли, теплоснабжении, среди региональных энергосбытовых компаний и независимых участников топливного рынка.

По расчетам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова на основе данных Росстата, риск банкротства в энергетике в 4,2 раза выше среднего по экономике. Доля убыточных организаций в отрасли в 2025 году достигла 49%.

В угольной отрасли доля убыточных предприятий по итогам 2026 года может составить около 70%, сообщал в октябре замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Убытки компаний за январь–август достигли 178,6 млрд руб. после 408 млрд руб. по итогам 2025 года. Минэнерго прогнозирует их снижение до 300–310 млрд руб. в 2026 году и до 100 млрд руб. в 2027 году.

Среди других проблемных сегментов эксперты называют региональные энергосбытовые компании, тепловую энергетику, независимые НПЗ и АЗС. На их финансовое положение влияют тарифное регулирование, рост затрат на оборудование и логистику, ограничения экспорта нефтепродуктов и увеличение оптовых цен на топливо.

В числе возможных инструментов поддержки эксперты называют отсрочку платежей, реструктуризацию долгов с участием институтов развития, ускоренное согласование планов финансового оздоровления и точечные тарифные меры. По мнению управляющего партнера NEFT Research С. Фролова, новые решения, вероятно, будут расширять уже действующие механизмы поддержки.