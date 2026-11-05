Сборы НДФЛ в бюджет Свердловской области в 2027 году прогнозируются на уровне 211 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Свердловской области в 2027 году прогнозируются в размере 211,3 млрд руб. Это крупнейший источник доходов региональной казны, следует из проекта бюджета, подготовленного правительством области.

Общий объем доходов бюджета запланирован на уровне 480,5 млрд руб., расходов — 526,5 млрд руб. Дефицит составит 45,9 млрд руб.

Поступления от налога на прибыль организаций ожидаются в размере 118 млрд руб., от акцизов — 39,6 млрд руб., налогов на совокупный доход — 37,2 млрд руб., налога на имущество организаций — 36,5 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы в целом составят 463,2 млрд руб., безвозмездные поступления — 17,3 млрд руб.

На образование планируется направить 151,1 млрд руб., на социальную политику — 127,4 млрд руб., на общегосударственные вопросы — 63,2 млрд руб., на национальную экономику — 56,1 млрд руб., на здравоохранение — 50,4 млрд руб.

Законодательное собрание региона рассмотрит проект бюджета в первом чтении 17 ноября. Документ депутатам представит министр финансов Свердловской области Александр Старков.