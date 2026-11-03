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Свердловские предприниматели привлекли 1 млрд рублей льготных займов с начала года

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) с начала 2026 года выдал малому и среднему бизнесу региона 419 микрозаймов на общую сумму более 1 млрд руб. По итогам десяти месяцев объем финансирования оказался сопоставим с результатом за весь 2025 год, сообщили в фонде.

Наиболее востребованным стал заем «Развитие» — предприниматели получили по этой программе 515 млн руб. Еще 275 млн руб. пришлось на заем «Приоритет», 200 млн руб. — на программу «Старт».

«Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий для развития предприятий на разных этапах предпринимательского пути — важнейшие задачи, поставленные губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Для этого в регионе существует и адаптируется под актуальные экономические условия вся инфраструктура поддержки МСП. И все финансовые инструменты поддержки стабильно сохраняются. Это, прежде всего, льготные займы», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Займы фонда в размере до 5 млн руб. можно направить на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, материалов и транспорта, пополнение оборотных средств, а также рефинансирование банковских кредитов.

Больше всего займов получили предприятия торговли и ремонта автотранспортных средств — 138. Обрабатывающим производствам предоставили 86 займов, транспортным и складским компаниям — 56, гостиницам и предприятиям общественного питания — 30, строительным организациям — 24.

По данным региональных властей, в сфере малого и среднего предпринимательства в Свердловской области заняты более 1 млн человек, количество зарегистрированных компаний и организаций превышает 216 тыс. В 2025 году субъекты МСП перечислили в консолидированный бюджет региона 148,5 млрд руб. налогов.

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