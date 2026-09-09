СОФПП выдал свердловскому бизнесу более 762 млн рублей льготных займов

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за восемь месяцев 2026 года выдал предпринимателям региона 342 льготных займа на общую сумму более 762 млн руб. Об этом сообщили в организации.

«Приоритет» — самый новый продукт в линейке СОФПП — уже вошел в число наиболее востребованных программ. Он предназначен для предпринимателей из отраслей, которые государство относит к приоритетным, в том числе обрабатывающих производств, туризма, экспорта и креативных индустрий, сообщил директор фонда Валерий Пиличев.

«Немало профинансировано проектов начинающих предпринимателей, с момента регистрации которых прошло не более двух лет. Тоже хорошая динамика, которая говорит нам о том, что начинающий бизнес идет дальше, развивается и растет при помощи инструментов господдержки», — сказал В. Пиличев.

По программе «Приоритет» предпринимателям было предоставлено 211 млн руб. Еще более 142 млн руб. направлено на проекты начинающих предпринимателей по программе «Старт». Объем займов по программе «Развитие» превысил 398 млн рублей, по программе «Доверие» — 11 млн руб.

Лидерами по количеству полученных займов стали предприятия торговли — 115 займов, обрабатывающих производств — 61, а также сферы транспортировки и хранения — 48.

Одним из получателей поддержки стала предприниматель Ольга Богданова, которая с помощью займа «Старт» открыла в Екатеринбурге проект «Город внутри». Он предполагает проведение иммерсивных мероприятий, в ходе которых участники знакомятся с городом через звуки, голоса и музыку.

По словам О. Богдановой, идея проекта появилась после знакомства с мероприятиями агентства «Голос внутри», которые проходят в разных городах России.

«Я работала в найме в большой стабильной компании и не думала становиться предпринимателем. Но когда увидела, какие мероприятия организуют ребята из агентства «Голос внутри» в других городах, я просто влюбилась в этот формат и очень захотела, чтобы и в Екатеринбурге тоже была такая история», — рассказала предприниматель.

Заем «Старт» предназначен для компаний, зарегистрированных не более 24 месяцев назад. При наличии залога или поручительства физических лиц минимальная ставка по нему составляет 10,5% годовых.

Еще один проект получил поддержку по программе фонда «Развитие». Профессиональный художник и основатель арт-пространства «Бургунди» Анастасия Истомина привлекла 3,5 млн руб. на ремонт помещения и пополнение оборотных средств. Студия открылась в Екатеринбурге в апреле 2026 года, сейчас в ней представлено более 80 направлений мастер-классов.

В настоящее время СОФПП предлагает четыре программы льготного финансирования. «Старт» предназначен для начинающих предпринимателей, «Развитие» — для действующего бизнеса, в том числе на расширение и приобретение оборудования, «Доверие» — для предпринимателей, ранее получавших поддержку фонда, «Приоритет» — для компаний из приоритетных отраслей.

Инструменты финансовой поддержки фонда реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».