Временно отмененную пошлину за выдачу медлицензий планируют вернуть досрочно

УрБК, Москва, 03.11.2026. Временно отмененную пошлину за выдачу лицензий на медицинскую деятельность и внесение изменений в реестр лицензий планируют вернуть досрочно — с 1 января 2027 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном Минздравом.

Изначально пошлину планировалось вернуть 1 января 2030 года. Из пояснительной записки к документу следует, что изменения ежегодно будут приносить федеральному бюджету больше 341 млн руб. дополнительных доходов.

«Такая оценка основана на среднем количестве заявлений о выдаче лицензий на медицинскую деятельность и о внесении изменений в реестр таких лицензий в 2024–2025 годах. Дополнительных расходов возобновление сбора пошлин за собой не повлечет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ опубликован на портале правовых актов.