Свердловская госэкспертиза одобрила проект реконструкции автодороги Сысерть — Каменка

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Проект реконструкции автомобильной дороги Сысерть – Каменка получил положительное заключение. Выдало соответствующее заключение управление государственной экспертизы Свердловской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проект предусматривает устройство стационарного искусственного освещения вдоль проезжей части существующей дороги. Трассировка и параметры самой трассы не меняются.

Работы затронут участок в Сысерти и в поселке Каменка. Общая протяженность сетей наружного освещения по плану, с учетом питающих кабельных линий, составит 1,644 км. На поселок Каменка приходится 1,409 км, на Сысерть — 0,235 км.

«Освещение выполнят по однорядной схеме светодиодными консольными светильниками, установленными на металлических оцинкованных опорах. Суммарная максимальная мощность электроустановки наружного освещения составит 4,148 кВт.

Профинансируют работы из бюджета Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.