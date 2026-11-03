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Свердловская госэкспертиза одобрила проект реконструкции автодороги Сысерть — Каменка

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Проект реконструкции автомобильной дороги Сысерть – Каменка получил положительное заключение. Выдало соответствующее заключение управление государственной экспертизы Свердловской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проект предусматривает устройство стационарного искусственного освещения вдоль проезжей части существующей дороги. Трассировка и параметры самой трассы не меняются.

Работы затронут участок в Сысерти и в поселке Каменка. Общая протяженность сетей наружного освещения по плану, с учетом питающих кабельных линий, составит 1,644 км. На поселок Каменка приходится 1,409 км, на Сысерть — 0,235 км.

«Освещение выполнят по однорядной схеме светодиодными консольными светильниками, установленными на металлических оцинкованных опорах. Суммарная максимальная мощность электроустановки наружного освещения составит 4,148 кВт.
Профинансируют работы из бюджета Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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