В Свердловской области падает популярность самозапретов на кредиты

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Жители Свердловской области в октябре 2026 года установили 22,42 тыс. самозапретов на получение кредитов. По сравнению с сентябрем количество установленных самозапретов в регионе незначительно снизилось — с 22,6 тыс. до 22,42 тыс., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за время работы сервиса жители Свердловской области подали 893,85 тыс. заявлений на установку самозапрета и 131,14 тыс. заявлений на его снятие. На сегодняшний день самозапрет действует у 691,55 тыс. жителей региона, что составляет 16% от общего числа граждан области.

Свердловская область заняла 38-е место в общероссийском рейтинге по доле граждан с самозапретом. Для сравнения, в Челябинской области этот показатель составляет 17% (572,5 тыс. человек), в Тюменской области — 14% (231,12 тыс. человек), в Курганской области — 19% (147,81 тыс. человек). В рейтинге регионы заняли 28-е и 63-е место соответственно.

Всего в октябре россияне подали 765,6 тыс. заявлений на установку самозапрета, что на 4,2% больше, чем в сентябре. Одновременно граждане 253,1 тыс. раз сняли ранее установленные самозапреты — на 1,2% меньше, чем месяцем ранее. Лидером по доле граждан с самозапретом в октябре стала Мурманская область — 28% жителей региона воспользовались этой мерой защиты. Далее — Магаданская область — 25%, Республика Коми — 24%, Республика Карелия и Камчатский край — по 21%. В Москве самозапрет установили 16% жителей, в Санкт-Петербурге — 18%, в Ленинградской области — 14%.

В целом по стране с момента запуска сервиса россияне направили 29,0 млн заявлений на установку самозапрета и 3,9 млн заявлений на его снятие. Отменено 13,5% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 22,7 млн россиян. Более половины из них (52,8%) имеют активные долговые обязательства, 19,6% — бывшие заемщики, чьи обязательства полностью погашены, а 27,5% никогда ранее не брали кредитов.

Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,6% всех заявок приходится именно на этот формат. Запрет на онлайн-выдачи в банках и МФО запрашивают 4,0% граждан, полный запрет на выдачи в МФО — 1,4%, сочетание полного запрета на выдачи в МФО с онлайн-выдачами в банках — 1,2%.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2025 года услуга стала доступна и через МФЦ.