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В Свердловской области число установленных кредитных самозапретов выросло в сентябре

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Жители Свердловской области в сентябре 2026 года установили 22,6 тыс. самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом количество установленных самозапретов в регионе выросло на 3,7% — с 21,8 тыс. до 22,6 тыс., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Через портал «Госуслуги» региональные жители установили 20,6 тыс. самозапретов, еще 2,0 тыс. — через МФЦ. Свердловская область заняла восьмое место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста — 20 место. Челябинская область с показателем 19,8 тыс. самозапретов на девятом месте. Тюменская область с 8,5 тыс. установленных самозапретов заняла 27-е место.

Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва — 67,4 тыс. действий. Далее следуют Московская область — 45,8 тыс., Санкт-Петербург — 34,2 тыс., Ростовская область — 32,5 тыс. и Краснодарский край — 26,0 тыс. Всего в сентябре россияне установили 735,0 тыс. самозапретов на получение кредитов. Из них 670,9 тыс. действий совершено через «Госуслуги», еще 64,1 тыс. — через МФЦ. В число регионов с наибольшим количеством установленных самозапретов также вошли Республика Татарстан — 23,6 тыс., Республика Башкортостан — 23,4 тыс., Новосибирская область — 15,9 тыс., Нижегородская область — 15,6 тыс. и Самарская область — 15,5 тыс.

В целом по стране в сентябре установлено 735,0 тыс. ед. самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов, что на 10,5% больше по сравнению с 665,1 тыс. ед. самозапретов, установленных в августе. В МФЦ в сентябре установлено 64,1 тыс. самозапретов — на 0,8% больше, чем месяцем ранее (в августе 2026 года — 63,6 тыс. ед.). Через «Госуслуги» установлено 670,9 тыс. самозапретов, что на 11,5% больше, чем в августе (601,5 тыс. ед.). Одновременно граждане 250,6 тыс. раз сняли ранее установленные самозапреты — на 6,3% меньше, чем месяцем ранее.

Через МФЦ было оформлено 137,5 тыс. таких действий, через «Госуслуги» — 113,2 тыс. Рост в топ-20 регионов-лидеров в сентябре был наиболее заметен в Ростовской (+34,2%) и Воронежской (+16,0%) областях, Республике Татарстан (+14,1%), Челябинской области (+12,9%) и Москве (+12,7%).

«В сентябре количество установленных гражданами самозапретов несколько выросло по сравнению с августом, что, скорее всего, объясняется сезонным фактором. В целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2025 года услуга стала доступна и через МФЦ. Всего в России на 1 октября 2026 года количество граждан с действующим самозапретом составило 22,3 млн человек.

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