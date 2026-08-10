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10 августа 202613:37

Свердловчане установили более 23 тыс. самозапретов на кредиты в июле

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Жители Свердловской области в июле 2026 года установили 23,1 тыс. самозапретов на получение кредитов. По этому показателю регион занял восьмое место в России, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Через портал «Госуслуги» свердловчане установили 20,4 тыс. самозапретов, еще 2,6 тыс. — через МФЦ. По сравнению с июнем количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 1% — с 23,3 тыс. до 23,1 тыс. При этом Свердловская область вошла в топ-20 регионов с наибольшим количеством таких действий за месяц.

Лидером по числу установленных самозапретов в июле стала Москва — 79,6 тыс. действий. Далее следуют Московская область — 52,3 тыс., Санкт-Петербург — 39,1 тыс., Краснодарский край — 28,8 тыс. и Ростовская область — 27,2 тыс.

Всего в июле россияне установили 792,1 тыс. самозапретов на получение кредитов. Из них 704,6 тыс. действий совершено через «Госуслуги», еще 87,5 тыс. — через МФЦ.

Одновременно граждане 253,8 тыс. раз сняли ранее установленные самозапреты. Через «Госуслуги» было оформлено 113 тыс. таких действий, через МФЦ — 140,8 тыс.

В число регионов с наибольшим количеством установленных самозапретов также вошли Татарстан — 25,1 тыс., Башкортостан — 24,4 тыс., Челябинская область — 19,1 тыс., Новосибирская область — 17,7 тыс., Самарская область — 17,3 тыс. и Красноярский край — 16,3 тыс.

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