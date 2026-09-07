В Свердловской области продолжается падение спроса на кредитный самозапрет

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Жители Свердловской области в августе 2026 года установили 21,8 тыс. самозапретов на получение кредитов. По сравнению с июлем количество установленных самозапретов в регионе снизилось на 5,7% — с 23,1 тыс. до 21,8 тыс., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Через портал «Госуслуги» региональные жители установили 19,6 тыс. самозапретов, еще 2,1 тыс. — через МФЦ. С такими результатами Свердловская область заняла 6-е место в общероссийском рейтинге по этому показателю. Челябинская область с показателем 17,5 тыс. самозапретов заняла 9-е место. Тюменская область с 7,7 тыс. установленных самозапретов заняла 27-е место.

Лидером по числу установленных самозапретов в августе стала Москва — 59,8 тыс. действий. Далее следуют Московская область — 41,8 тыс., Санкт-Петербург — 30,7 тыс., Краснодарский край — 24,9 тыс. и Ростовская область — 24,2 тыс. Всего в августе россияне установили 665,1 тыс. самозапретов на получение кредитов. Из них 601,5 тыс. действий совершено через «Госуслуги», еще 63,6 тыс. — через МФЦ. В число регионов с наибольшим количеством установленных самозапретов также вошли Республика Башкортостан — 21,6 тыс., Республика Татарстан — 20,7 тыс., Самарская область — 14,9 тыс., Новосибирская область — 14,8 тыс. и Красноярский край — 13,2 тыс.

В целом по стране такая же тенденция, как и в Свердловской области. По данным аналитиков, в августе установлено 665,1 тыс. ед. самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов, что на 16,0% меньше по сравнению с 791,1 тыс. ед. самозапретов, установленных в июле. В МФЦ в августе установлено 63,6 тыс. самозапретов. За месяц их количество сократилось на 27,3% (в июле 2026 года — 87,5 тыс. ед.). Через «Госуслуги» установлено 601,5 тыс. самозапретов или на 14,6% меньше, чем месяцем ранее (в июле 2026 года — 704,6 тыс. ед.). Одновременно граждане 267,4 тыс. раз сняли ранее установленные самозапреты. Через «Госуслуги» было оформлено 120,0 тыс. таких действий, через МФЦ — 147,4 тыс.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов (займов) заработал с 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2025 года услуга стала доступна и через МФЦ. Всего в России на 1 сентября 2026 года количество граждан с действующим самозапретом составило 22,0 млн человек.