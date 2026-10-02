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В Свердловской области вырос спрос на кредитный самозапрет

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Жители Свердловской области в сентябре 2026 года подали 22,40 тыс. заявлений на установку самозапрета на получение кредитов и 8,28 тыс. заявлений на его снятие. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За все время работы сервиса жители региона направили 869,69 тыс. заявлений на установку самозапрета и 122,52 тыс. — на снятие. На сегодняшний день самозапрет действует у 679,64 тыс. жителей Свердловской области, что составляет 16% населения региона. С таким показателем область занимает 37-е место в общероссийском рейтинге.

Челябинская область с показателем 561,64 тыс. жителей со статусом самозапрета (16%) заняла 28-е место. Тюменская область — 226,89 тыс. человек (16%), 63-е место.

Лидером рейтинга стала Мурманская область, где самозапрет установили 27% жителей — 178,75 тыс. человек. Далее следуют Магаданская область — 25% (33,38 тыс. человек), Республика Коми — 24% (171,05 тыс. человек), Камчатский край, Республика Карелия, Чувашская Республика и Кировская область — по 20%.

Среди крупнейших по абсолютному числу граждан с самозапретом регионов — Москва — 2 023,46 тыс. человек (15%), Московская область — 1 384,10 тыс. (16%), Санкт-Петербург — 978,74 тыс. (17%), Республика Башкортостан — 749,44 тыс. (18%), Краснодарский край — 691,30 тыс. (12%).

Всего в сентябре 2026 года россияне подали 732,9 тыс. заявлений на установку самозапрета (+10,3% к августу) и 255,7 тыс. заявлений на снятие (-1,7%). С момента запуска сервиса установлено 28,19 млн заявлений на самозапрет и 3,66 млн — на снятие. На сегодняшний день самозапрет действует у 22,34 млн россиян, отчиталось бюро.

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