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Вчера16:37

«МегаФон» запустил сеть 5G в салонах связи Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Оператор «МегаФон» запустил сеть пятого поколения в флагманских салонах связи Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Посетители могут протестировать возможности технологии на смартфонах с поддержкой 5G, сообщили в пресс-службе компании.

Для запуска оператор использовал действующую инфраструктуру LTE, модернизировав базовые станции. Благодаря технологической нейтральности сеть пятого поколения развернули на существующих частотах.

В салонах оборудовали специальные зоны с демонстрационными смартфонами, поддерживающими 5G. Среди представленных устройств — модели Samsung Galaxy S26 и серии Galaxy Z Flip и Fold, Honor 600 и 600 Pro, Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17 Ultra и другие.

«Запуск 5G в салонах — это возможность для каждого нашего абонента лично убедиться в том, насколько быстрее и удобнее становится мобильный интернет. Мы хотим, чтобы люди приходили в салон и своими глазами видели разницу. Скорость — это ключевой фактор для современных цифровых сервисов: стриминга, облачных игр, видеозвонков. И мы даем нашим абонентам возможность почувствовать это на практике уже сегодня», — сообщил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

По данным оператора, максимальная скорость, зафиксированная в салонах на момент запуска, составила 747 Мбит/с в Москве и 572 Мбит/с в Санкт-Петербурге. При такой скорости загрузка фильма в Full HD-качестве в Москве занимает около 15 секунд. Замеры проводились с использованием платформы Merilo.

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