Скорость мобильного интернета после запуска 5G выросла на 15-30%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Скорость мобильного интернета после запуска коммерческих сетей 5G в России выросла в среднем на 15–30% по сравнению с LTE, сообщили операторы связи и эксперты. По мере развития сетей и перехода на выделенные частоты скорость передачи данных должна увеличиваться.

В Минцифры считают, что такой прирост соответствует текущему этапу развертывания 5G. Сейчас сети работают на частотах, которые ранее использовались для LTE. В будущем 5G будет развиваться без использования инфраструктуры LTE.

Фактическая скорость мобильного интернета зависит от удаленности абонента от базовой станции, нагрузки на нее и других факторов. Российские операторы недавно получили нормативную основу для запуска 5G на действующих LTE-частотах. Сейчас базовые станции пятого поколения работают в 16 городах, покрытие планируется расширять поэтапно.

В «МегаФоне» оценили средний рыночный прирост скорости мобильного интернета после запуска 5G на имеющихся частотах в 18–20%. Схожую оценку приводит представитель «Билайна».

По данным агентства DMTel, три оператора, запустившие 5G в Екатеринбурге, обеспечивают скорость от 360 Мбит/с. В Т2 отметили, что уже на первой стадии развития технология обеспечивает скорость в 4–5 раз выше LTE.

Представитель МТС сообщил, что с 2027 года операторы планируют запускать гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. По его словам, это позволит обеспечить высокую скорость передачи данных и разгрузить существующие сети LTE.

По данным сервиса «Мегабитус», после запуска 5G средняя скорость передачи данных увеличилась примерно на 15%. Оценка основана на сотнях тысяч замеров, выполненных пользователями сервиса после запуска сетей нового поколения.

«Ранее и не предполагалось существенного роста на частотах, которые используются в LTE. Нужно дождаться запуска на выделенных частотах 4,6–4,9 ГГц — там результаты будут гораздо выше», — говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Коммерческие сети 5G были запущены в России 11 сентября. На первом этапе они заработали в 16 городах с потенциальным охватом около 10 млн человек. МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 также получили диапазон 4,63–4,99 ГГц, который предполагается задействовать по мере развития сетей и появления отечественных базовых станций.