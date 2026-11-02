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Экс-замминистра строительства Свердловской области приговорили к девяти годам колонии за хищение

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 63 млн руб. Бывший директор ООО «Омега-Строй» Вадим Пономарев получил шесть лет колонии, об этом сообщили в суде.

Суд установил, что с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года фигуранты в составе преступной группы похитили 63 млн руб. при исполнении государственного контракта на строительство жилой застройки в Орске. Используя служебное положение и контроль над компанией, они обеспечили победу ООО «Омега-Строй» в закрытой закупочной процедуре и заключили контракт.

В качестве аванса компания получила 63 млн руб. Для имитации выполнения работ фигуранты оформляли фиктивные договоры с подконтрольными организациями, а перечисленные средства использовали по своему усмотрению.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Дубровину назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб., Пономареву — шесть лет колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных солидарно 63 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба. Оба фигуранта взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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