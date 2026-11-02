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«Фонд Радомир» в октябре обработал более 2 тысяч заявок: половина связана с теплоснабжением

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Диспетчерская служба управляющей организации «Фонд Радомир» в октябре 2026 года обработала 2 009 заявок от жителей многоквартирных домов. Основной объем обращений — 531 — касался вопросов теплоснабжения, что связано с началом отопительного сезона и зависимостью температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха.

Как пояснили в компании, октябрь выдался необычно теплым, и регулировка систем отопления требует оперативного реагирования на перепады уличных температур. Несмотря на это, погодные условия позволили специалистам завершить запланированные мероприятия по подготовке домов к зиме: ремонт кровли и межпанельных швов, ремонт балконных козырьков, а также работы по благоустройству территорий — асфальтирование и ремонт газонных ограждений.

Дополнительно зафиксировано 192 заявки по электротехническому оборудованию, 97 — по общестроительным работам и 42 — по системам вентиляции. Все поступившие обращения отработаны в сроки, установленные действующими нормативами. В письменной форме принято 1 496 обращений, из которых 893 поданы собственниками помещений МКД, в том числе 555 — через систему ГИС ЖКХ. Рост числа заявок через портал подтверждает тенденцию к повышению цифровой грамотности жителей.

Прием заявок ведется в штатном режиме по телефону диспетчерской службы, через официальный сайт и портал ГИС ЖКХ. Оперативное информирование о неисправностях позволяет своевременно планировать ремонтные работы и минимизировать перебои в предоставлении услуг. В управлении ООО «Фонд Радомир» находится 363 многоквартирных дома в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. м.

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