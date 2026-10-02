«Фонд Радомир» в сентябре обработал почти 1,5 тысячи заявок от жителей: на 36,8% меньше, чем годом ранее

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Диспетчерская служба управляющей организации «Фонд Радомир» подвела итоги за сентябрь 2026 года. За месяц было обработано 1 434 заявки от жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением компании. Это на 36,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 2 270 обращений.

В управляющей организации такое снижение связывают с системной профилактической работой. Специалисты стали чаще проводить плановые осмотры инженерных систем, оперативнее устранять мелкие неисправности до того, как они перерастут в аварии, и активнее взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями на этапе подготовки к отопительному сезону.

Основной объем обращений — 503 заявки — традиционно связан с вопросами водоснабжения и водоотведения. Жители сообщали о низкой температуре горячей воды, перебоях в подаче, протечках внутридомовых систем и засорах канализации. Как поясняют в «Фонде Радомир», эти проблемы в значительной степени обусловлены проведением ресурсоснабжающими организациями плановых работ на наружных сетях в рамках подготовки к зиме, а также устранением аварийных ситуаций на магистралях. Дополнительно зафиксировано 150 заявок по электротехническому оборудованию, 80 — по общестроительным работам и 46 — по системам вентиляции. Все поступившие обращения отработаны в сроки, установленные действующими нормативами.

Отдельно в компании отметили рост цифровой активности жителей. В письменной форме принято 1 249 обращений, из которых 854 поданы собственниками помещений многоквартирных домов, в том числе 563 — через систему ГИС ЖКХ. Это на треть больше, чем в прошлом году. В управляющей организации считают, что электронные сервисы становятся для жителей удобным и привычным инструментом, а рост числа заявок через ГИС ЖКХ свидетельствует о взаимном доверии.

Прием заявок ведется в штатном режиме по телефону диспетчерской службы, через официальный сайт управляющей организации и портал ГИС ЖКХ. Оперативное информирование о неисправностях позволяет своевременно планировать ремонтные работы и минимизировать перебои в предоставлении услуг. В управлении ООО «Фонд Радомир» находится 363 многоквартирных дома в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. метров.