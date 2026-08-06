Управляющая организация «Фонд Радомир» отчиталась о работе за июль: Обработано более 1,3 тыс. заявок жителей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Диспетчерской службой ООО «Фонд Радомир» в июле 2026 года обработано 1 368 заявок от жителей многоквартирных домов. Основной объем обращений — 705 — связан с вопросами водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в управляющей организации, жители жаловались на низкую температуру горячей воды, перебои в подаче, а также засоры и протечки внутридомовых систем.

В управляющей организации поясняют, что указанные проблемы обусловлены проведением ресурсоснабжающими организациями плановых гидравлических испытаний (опрессовок) и ремонтных работ на наружных сетях в рамках подготовки к отопительному сезону. Дополнительно зафиксировано 34 заявки по системам вентиляции и 200 — по электротехническому оборудованию.

Все поступившие заявки отработаны в сроки, установленные действующими нормативами. В письменной форме принято 1 400 обращений, из которых 987 поданы собственниками помещений МКД. Растет доля заявок, поданных через систему ГИС ЖКХ: за июль их число достигло 514. Это свидетельствует о повышении цифровой грамотности жителей и доступности сервиса.

В течение месяца специалистами управляющей организации выполнены следующие виды ремонтных работ: ремонт кровельного покрытия — 132 кв. м, ремонт водосточной системы — 106 п. м, монтаж и восстановление ограждений газонов — 66 п. м, восстановление тепловой изоляции трубопроводов — 64 п. м, замена участков внутридомовых трубопроводов — 90 п. м, замена светильников в местах общего пользования — 33 ед.

Работы приняты по актам с участием представителей советов домов. Замечаний от собственников не поступало. Контроль качества выполнен специалистами технического отдела.

Напомним, в управлении ООО «Фонд Радомир» находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. м.