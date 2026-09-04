«Фонд Радомир» в августе обработал почти 1,3 тыс. заявок жителей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Диспетчерской службой управляющей организации «Фонд Радомир» в августе 2026 года обработано 1 295 заявок от жителей многоквартирных домов. Основной объем обращений — 729 — традиционно связан с вопросами водоснабжения и водоотведения: жалобы на низкую температуру горячей воды, перебои в подаче, засоры и протечки внутридомовых систем.

В управляющей организации поясняют, что указанные проблемы обусловлены проведением ресурсоснабжающими организациями плановых гидравлических испытаний (опрессовок) и ремонтных работ на наружных сетях в рамках подготовки к отопительному сезону. Дополнительно зафиксировано 231 заявка по электротехническому оборудованию, 176 — по общестроительным работам и 15 — по системам вентиляции.

Все поступившие заявки отработаны в сроки, установленные действующими нормативами. В письменной форме принято 1 196 обращений, из которых 882 поданы собственниками помещений МКД, в том числе 398 — через систему ГИС ЖКХ. Рост числа заявок через портал подтверждает тенденцию к повышению цифровой грамотности жителей.

В течение месяца специалистами управляющей организации выполнен ремонт кровельного покрытия площадью 150 кв. м, отремонтировано 126 погонных метров водосточной системы, восстановлено 84 погонных метра тепловой изоляции трубопроводов, заменено 70 погонных метров внутридомовых трубопроводов и 25 светильников в местах общего пользования. Контроль качества выполнен специалистами технического отдела.

Приём заявок ведется в штатном режиме по телефону диспетчерской службы, через официальный сайт и портал ГИС ЖКХ. Оперативное информирование о неисправностях позволяет своевременно планировать ремонтные работы и минимизировать перебои в предоставлении услуг. В управлении ООО «Фонд Радомир» находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. м.