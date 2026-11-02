В екатеринбургском микрорайоне Совхозный построят новый участок улицы Узорной

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. В Екатеринбурге в микрорайоне Совхозный Ленинского района построят новый участок ул. Узорной, реконструируют мост по ул. Мостовой. Также отремонтируют участки улиц Мостовой и Европейской.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что проекты планировки и межевания территории для строительства и реконструкции улиц утвердил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Общая протяженность участков улицы составит около 660 м. Ул. Узорную продлят на 420 м — от Цыганской до Европейской. На ул. Мостовой реконструируют 150 м дороги, еще 90 м отремонтируют на ул. Европейской. Все три участка отнесены к магистральным улицам районного значения. Ширина проезжей части составит 7,5 м, движение организуют по одной полосе в каждом направлении.

«Реализация проекта улучшит транспортную связь микрорайона Совхозный с Академическим районом и обеспечит доступность планируемой жилой застройки. Документацию подготовили с учетом результатов общественных обсуждений, состоявшихся в сентябре 2026 года», — сообщили в департаменте.

Р. Галямов на прошлой неделе утвердил документ строительства ул. Комбинатской — от Ротной до 2-й Новосибирской, включая обустройство железнодорожного переезда, на территории планировочных районов Совхозный и Вторчермет. Площадь ул. Комбинатская составит около 5 га, протяженность — 1 км. На участке планируется обустроить проезжую часть шириной 7,5 м, тротуары шириной 3 м и велосипедные дорожки шириной 2,5 м.