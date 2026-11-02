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Суд разрешил возобновить работу детского сада № 72 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Академический районный суд Екатеринбурга разрешил досрочно возобновить работу детского сада № 72 после устранения нарушений, из-за которых деятельность учреждения приостановили на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд рассмотрел ходатайство дошкольного учреждения о досрочном прекращении исполнения административного наказания. В ходе заседания были изучены акты проверок и документы, представленные Роспотребнадзором и самим детским садом.

Суд установил, что все выявленные нарушения устранены, а риски для здоровья детей и сотрудников больше не фиксируются. На этом основании ходатайство учреждения удовлетворили.

Ранее деятельность детского сада была приостановлена на 30 суток по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений и зданий.

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