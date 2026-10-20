Суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу о взрыве газа в многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении работников газовой службы и собственницы квартиры из-за халатности которых 1 августа 2024 газа погибли 11 жителей многоквартирном доме на ул. Сибирской, 81. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что из-за взрыва газовоздушной смеси в доме были разрушены первый и второй подъезды. В ходе рассмотрения дела суд установил, что при техобслуживании газового оборудования 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы нарушили обязательные требования безопасности. Работы проводились без необходимого контроля, не были выполнены предусмотренные проверки целостности оборудования и наличия тяги в вентиляционных каналах.

Один из слесарей также единолично провел опрессовку газопровода, хотя такая работа требовала соблюдения установленных правил. Мастер, отвечавший за организацию и контроль работ, на месте не присутствовал, однако позднее подписал документ об их выполнении в полном объеме. Кроме того, суд установил, что газовый шланг в квартире собственницы, где и произошел взрыв, был размещен в стене, что препятствовало его визуальному контролю.

«В ходе рассмотрения дела суд установил, что при техническом обслуживании газового оборудования 24 июня 2024 года сотрудниками газовой службы были допущены нарушения обязательных требований безопасности. Работы проводились без необходимого контроля, не были выполнены предусмотренные проверки целостности оборудования и наличия тяги в вентиляционных каналах», — пояснил в суде.

Суд признал троих работников газовой службы виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Собственница квартиры признана виновной в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и повреждении имущества (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ей назначено три года ограничения свободы с установленными судом ограничениями.

Мастеру и двум слесарям назначено по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Каждому из них также запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом внутриквартирного и внутридомового газового оборудования и газопроводов.

По отдельным эпизодам, связанным с неосторожным повреждением имущества и причинением вреда здоровью (ст. 168, ч. 1 ст. 118 УК РФ), подсудимые освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток, сообщили в пресс-службе.