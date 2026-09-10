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В Нижнем Тагиле гособвинение запросило сроки сотрудникам «ГАЗЭКС» по делу о взрыве газа

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила гособвинитель попросил суд назначить наказание фигурантам уголовного дела о гибели 11 человек в результате обрушения после взрыва газа двух подъездов многоквартирного дома по улице Сибирской. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемыми по уголовному делу проходят три сотрудника АО «ГАЗЭКС» и жительница дома, в котором 1 августа 2024 года произошел взрыв газа.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в период c августа 2019 года до августа 2024 года жительница г. Екатеринбурга, являясь собственницей квартиры на 1 этаже многоквартирного дома № 81 по ул. Сибирская в г. Нижний Тагил, допустила при проведении ремонтных работ размещение в стену на кухне газового шланга, чем ограничила доступ для проведения работ, а также в период отсутствия по вышеуказанному адресу более 24 часов не закрыла запорную арматуру (кран) на ответвлениях (опусках) к газоиспользующему оборудованию», – говорится в сообщении.

Следствие полагает, что слесари АО «ГАЗЭКС» не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования, наличия тяги в вентиляционных каналах помещений. Газ в проблемную квартиру не был перекрыт. Утверждается, что один из сотрудников АО «ГАЗЭКС» в нарушение ГОСТ единолично провел опрессовку газопровода.

Сотрудники АО «ГАЗЭКС» обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц», ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере». Собственница квартиры обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере».

В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить мастеру и двум слесарям АО «ГАЗЭКС» девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Собственнице квартиры запрошено наказание трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В дневное время 1 августа 2024 года в доме по улице Сибирской произошел «хлопок газовоздушной смеси». Согласно экспертизе, причиной стала утечка газа на кухне квартиры обвиняемой. Это привело к обрушению двух подъездов дома и гибели 11 человек. Еще 12 пострадали.

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Фото предоставлено прокуратурой Свердловской области
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