В Екатеринбурге суд приостановил работу детского сада № 72 из-за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Академический районный суд Екатеринбурга приостановил на 30 суток работу детского сада № 72 (ул. Соболева, 17). Суд признал учреждение виновным по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и иных объектов».

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что случаи заболевания норовирусной инфекцией среди детей данного детского сада послужили поводом для ведомственной проверки. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарного режима, создававшие угрозу дальнейшего распространения инфекции среди детей и персонала.

«Постановление передано судебным приставам. При устранении нарушений детский сад вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении приостановления работы», — сообщили в пресс-службе.