Власти Екатеринбурга решат вопрос с капремонтом усадьбы Рязанова после экспертизы

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Эксперты Архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета займутся оценкой текущего состояния памятника архитектуры XIX века — многоквартирного жилого дома № 40 на ул. Куйбышева, 63. Об этом заявил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

В департаменте информполитики администрации Екатеринбурга сообщили, что Р. Галямов во время выездного совещания осмотрел комплекс и пообщался с местными жителями.

«Были обращения от жителей, поэтому мы выехали на место и договорились, что с завтрашнего дня здесь начнут работу эксперты Архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета для оценки состояния конструкций, сетей, кровли. По итогам будет принято решение: возможен ли капитальный ремонт или же будут применены другие механизмы, чтобы обеспечить нормативное состояние дома и люди могли комфортно здесь проживать», — подчеркнул Р. Галямов.

Усадьба купцов З.Т. Блохина — И.А. Рязанова в Екатеринбурге, известная как «Малая Рязановская усадьба», включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения в августе этого года. Вопрос о реставрации памятника уже поднимался, его планировалось восстановить в рамках КРТ.