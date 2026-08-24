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Дом творчества справит новоселье

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Кружки и творческие объединения Городского дворца творчества Екатеринбурга начали учебный год на 12 новых площадках. Ранее учреждение занимало помещения в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых — объекте культурного наследия федерального значения. Из-за неудовлетворительного состояния здания продолжать занятия там стало невозможно. Городские власти несколько лет добивались передачи усадьбы в муниципальную или региональную собственность, однако собственником объекта остается федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

О подготовке новых площадок к началу учебного года сообщила директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко во время осмотра помещений. По ее словам, все коллективы Дворца творчества уже распределены между локациями, а помещения адаптируются под потребности конкретных объединений.

«Площадки подбирались под масштаб и технические условия, необходимые для коллективов. Также важна транспортная доступность. На сегодняшний день все коллективы распределены по локациям, а родители записывают ребят в те или иные творческие объединения. Мы продолжаем адаптировать помещения, чтобы 15 сентября, как и положено, начать образовательный процесс», — сообщила Елена Кириченко.

Одной из основных площадок станет бывшее здание администрации Октябрьского района на ул. Луначарского, 217. Там разместятся 1 844 воспитанника Дворца творчества. В здании будут заниматься участники театральных, вокальных, интеллектуальных, технических и художественных объединений. Сейчас здесь завершается косметический ремонт, устанавливается акустическое оборудование и закупается мебель.

Еще одна площадка расположена на ул. 8 Марта, 23а. Два зала общей площадью около 140 кв. м предназначены для 246 учащихся танцевально-спортивного клуба «Урал». Пока в здании продолжается ремонт, коллектив временно разместят в школе № 75. Обновление помещений планируется завершить в 2027 году.

Студия современного танца «Движение» начнет работать в новой школе № 366 на ул. Щорса, 16. Для коллектива выделят большой спортивный зал с зеркальной стеной и зоной для разминки. Занятия также смогут проходить в свободных учебных аудиториях, рекреациях и актовом зале, где можно будет проводить отчетные концерты.

Остальные объединения распределены между городскими школами и вузами. Так, ансамбль танца «Детство» разместится в гимназии № 104, студии эстрадного вокала «Музыкальная карамелька» и «Фотограф» — в гимназии № 47, геологический клуб «Тропа» — в Уральском государственном горном университете. Клуб интеллектуальных игр и занятия по игре Го перейдут соответственно в лицей № 130 и гимназию № 210 «Корифей». Компьютерная анимация переедет в школу № 23, «ИГРОстрой» — в школу № 123, основы работы с нейросетями — в школу № 133. Студии «Анимация. Базовый уровень», «Керамический дизайн» и «МедиаГрад» разместятся в школе № 215 «Созвездие».

Так вместо одного здания в центре города Дворец творчества будет работать сразу на 12 площадках. При подборе городские власти учитывали не только технические возможности помещений, но и доступность общественного транспорта.

Необходимость такого переезда связана с состоянием усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Еще в 2025 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что объект находится в неудовлетворительном состоянии, а город не может самостоятельно профинансировать его восстановление, поскольку здание является федеральной собственностью. При этом администрация ежегодно платила АУИПИК около 37 млн руб. за аренду помещений.

Глава Екатеринбурга также неоднократно обращался в федеральные органы власти с предложением передать усадьбу в муниципальную или региональную собственность. По словам Орлова, это позволило бы городу заняться восстановлением объекта. В декабре 2025 года он сообщил, что из-за аварийного состояния здания большой зал уже несколько лет не используется для занятий.

«Собственник здания — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Все эти годы мы арендуем помещения, исправно платим около 37 млн руб. ежегодно. Федеральное учреждение ни копейки не потратило на содержание усадьбы. Администрация города неоднократно обращалась в Минкульт РФ с запросом о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность. Всякий раз получали отказ. Аналогичная ситуация и с Харитоновским садом: по закону мы не вправе выделять бюджетные средства на его уборку или благоустройство», — пояснил А. Орлов.

Вопрос о состоянии памятника в итоге дошел до суда. В конце 2025 года городские власти сообщали, что суд обязал АУИПИК привести усадьбу в порядок и установил сроки выполнения работ. При этом в июле 2026 года Свердловский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, отказавшего прокуратуре в иске к федеральному агентству. Надзорное ведомство требовало провести полный комплекс работ по сохранению всех 12 элементов усадьбы. Суд установил, что АУИПИК уже подготовило задание на проведение работ, а сроки ремонтно-реставрационных мероприятий определены с 2026 года по декабрь 2029 года.

Городские власти в итоге расторгли договор аренды помещений в усадьбе, а занятия детей перенесли на другие площадки. Речь идет примерно о 3,6 тыс. воспитанников, которые ранее посещали Дворец творчества в историческом здании.

При этом переезд рассматривается как вынужденная мера. Екатеринбург продолжает настаивать на необходимости сохранить усадьбу и добиться возможности управлять объектом на городском или региональном уровне. В конце 2025 года Орлов говорил, что за последние годы администрация неоднократно направляла в Минкульт РФ обращения с просьбой передать комплекс в собственность муниципалитета или региона.

Свердловский губернатор Денис Паслер также заявлял о возможности передачи объекта городу или области. По его словам, собственник должен осознать необходимость вложений в восстановление памятника, которые могут составить несколько сотен миллионов рублей.

На новом месте Дворец творчества должен сохранить все основные направления работы. Уже 20 августа в Екатеринбурге стартовала запись детей в учреждения дополнительного образования. Новые площадки позволяют продолжить занятия в привычном формате, пока историческое здание остается закрытым для образовательного процесса.

Таким образом, многолетняя история с попытками сохранить Дворец творчества в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых завершилась для детей переездом: вместо потенциально небезопасного здания они получили распределенную сеть площадок, подготовленных городом к новому учебному году. При этом судьба самого федерального памятника остается связана с предстоящими ремонтно-реставрационными работами, рассчитанными до конца 2029 года.

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