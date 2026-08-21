В Екатеринбурге 12 площадок готовы принять воспитанников Дворца творчества

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В Екатеринбурге 12 площадок готовы принять воспитанников городского Дворца творчества. Об этом рассказала директор департамента образования Администрации Екатеринбурга Елена Кириченко во время осмотра помещений, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Одна из площадок находится по адресу ул. 8 Марта, 23 «а». Два зала площадью около 140 кв. м отданы учащимся танцевально-спортивного клуба «Урал». Сейчас в здании ведутся ремонтные работы, поэтому временно коллектив разместят в школе № 75. Обновление закончат в 2027 году.

Бывшее здание администрации Октябрьского района (ул. Луначарского, 217) отдано в распоряжение объединений «Клуб друзей хорошего настроения», «Детский театр имени Л. К. Диковского», «Игра Го», «Вокальная студия «Сольвейг», «Краски природы», «Клуб интеллектуальных игр», студии технической направленности и изобразительного искусства, а конференц-зал будет занят городским советом старшеклассников. Сейчас в помещении идет косметический ремонт. Коллектив студии современного танца «Движение» разместится на площадке новой школы № 366 (ул. Щорса, 16). Площадь школы позволит совместить как основное образование, так и дополнительные программы.

Другие коллективы разместятся на следующих площадках: «Детство» — гимназия № 104 (ул. Лермонтова, 11), вокал «Музыкальная карамелька» и «Фотограф» — гимназия № 47 (ул. Советская, 24а), геоклуб «Тропа» — Горный университет (ул. Куйбышева, 30), Го — гимназия № 210 «Корифей» (ул. Байкальская, 29), интеллектуальные игры — лицей № 130 (ул. Студенческая, 26), компьютерная анимация — школа № 23 (ул. Павла Шаманова, 54), ИГРОстрой — школа № 123 (ул. Академика Парина, 6), нейросети — школа № 133 (ул. Академика Ландау, 39б), анимация (база), керамика и МедиаГрад — школа № 215 «Созвездие» (ул. Чемпионов, 11).

Коллективы дворца творчества ранее занимали помещения федерального памятника культуры — усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, но вынуждены были переехать из-за его ветхого состояния. Здание находится в управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры». В прошлом году прокуратура обнаружила, что состояние усадьбы представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Из-за этого оттуда вынужден был съехать городской Дворец творчества. Областные городские власти не раз просили передать усадьбу им, чтобы привести ее в порядок, но Минкультуры РФ не поддержало инициативу.

В начале июля Свердловский областной суд отклонил иск облпрокуратуры, согласно которому «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» обязано отреставрировать находящийся в ее управлении усадьбу Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге.