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13 августа 202609:28

Новая площадка в Екатеринбурге готова принять танцевальные коллективы Городского дворца творчества

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Новую площадку для размещения танцевальных коллективов Городского дворца творчества в Екатеринбурге осмотрели представители городского департамента образования и родители воспитанников. Об этом сообщили в департаменте информполитики администрации города.

Речь идет о двухэтажном здании на улице 8 Марта, 23а площадью 583 кв. м. В нем предусмотрены два зала свободной планировки с подведенными коммуникациями, а также небольшие кабинеты для индивидуальных занятий.

Предполагается, что на новой площадке сможет разместиться танцевально-спортивный клуб «Урал». Для начала работы потребуется провести косметический ремонт и пройти лицензирование.

Площадку осмотрели директор департамента образования Екатеринбурга Елена Кириченко, ее заместитель Алексей Телегин, директор Городского дворца творчества Людмила Габышева и представители родительского сообщества.

Это последняя из предложенных городом площадок для размещения творческих танцевальных коллективов дворца. Ранее родители осмотрели помещения в школах № 104, № 155, № 37 и № 366. В последней могут разместиться как один, так и все три танцевальных коллектива.

«Мы должны с вами на этой неделе определиться с выбором локации для распределения творческих коллективов. Это необходимо, чтобы сформировать расписание занятий, а родители смогли понимать свой дальнейший график. С 20 августа уже начнется регистрация детей на направления, которые будут реализоваться в здании на Луначарского, 217», – сказала Елена Кириченко.

Занятия в коллективах Городского дворца творчества начнутся 15 сентября. Учреждение предлагает детям 20 направлений художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, технической и физкультурно-спортивной направленности.

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