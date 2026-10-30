В парк екатеринбургского «Гортранса» поступило 50 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 30.2026. В Екатеринбург поступили 50 автобусов, приобретенных ЕМУП «Гортранс». Как ожидается, к середине декабря машины пройдут приемку, будут поставлены на учет и обкатаны — после этого их выведут на линии.

Как сообщает департамент информполитики горадминистрации, подвижной состав направят на маршруты № 61, 84, 59 и 65. Параллельно обновляется парк частных перевозчиков: он пополнился 44 автобусами — в том числе пять единицами среднего класса и 39 автобусами большого класса. Их направят на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 81, 82, 83, 87 и 98.

Закупка подвижного состава проводится по программе государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Она позволяет перевозчикам приобретать технику в лизинг на льготных условиях. Расширение парка общественного транспорта является одним из направлений транспортной реформы уральской столицы. В ее рамках на 100% обновлен троллейбусный парк «Гортранса», закуплены уже 30 автобусов-«гармошек», идет обновление трамвайного парка.