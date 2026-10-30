«Северное сияние» холдинга «Атом» отмечен премией «Формула доверия»

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. Проект развития застроенных территорий «Северное сияние», реализуемый строительным холдингом «Атом» в Екатеринбурге, стал лауреатом всероссийской премии «Формула доверия» в номинации «Комфортная среда для жизни». Премия учреждена платформой «Авито Недвижимость».

Победителей определяли на основании анализа данных о предпочтениях 40 миллионов пользователей платформы, отзывов жителей, обращений в отделы продаж, а также показателей соблюдения застройщиками заявленных сроков сдачи объектов. В итоговый список вошли 55 девелоперов и 63 жилых комплекса из девяти регионов страны. В номинации «Комфортная среда для жизни» победа присуждается за наибольшее количество положительных откликов пользователей.

Проект «Северное сияние» получил высокие оценки за качество благоустройства территории, развитую инфраструктуру района и хорошую транспортную доступность.

Как отметил Дмитрий Хватов, первый заместитель директора АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“» (входит в строительный холдинг «Атом»), «Северное сияние» — один из наиболее масштабных примеров обновления городской ткани в Екатеринбурге. В рамках проекта было расселено 26 многоквартирных деревянных домов — жители улучшили свои жилищные условия. На освободившейся территории в центре района Уралмаш, вблизи станции метро, формируются кварталы с подземными паркингами, благоустроенными зелеными дворами и улицами, удобными для прогулок, а также объектами сферы услуг и торговли.

Премия «Формула доверия» дополнила портфель наград проекта: ранее «Северное сияние» было отмечено дипломом Союза архитекторов России и международной премией FIABCI Prix d’Excellence, которую в профессиональной среде называют «архитектурным Оскаром». В качестве победителя «Северное сияние» получит специальный цифровой бейдж на платформе «Авито Недвижимость». Знак станет ориентиром для потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении жилья в проектах надежных застройщиков.

Строительный холдинг «Атом», крупнейший девелопер Уральского региона, ведет полный цикл работ — от проектирования до строительства, располагая собственным проектным институтом, подрядными организациями и парком техники. С 1995 года компанией построено свыше 200 жилых домов, а также реализованы проекты реконструкции и строительства значимых для Екатеринбурга объектов, включая Дом Севастьянова, ТЮЗ и «Эрмитаж‑Урал».