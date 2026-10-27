«КОРТРОС» признали девелопером года в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. Группа компаний «КОРТРОС» получила звание «Девелопер года» в Свердловской области по итогам премии «Формула доверия» платформы «Авито Недвижимость». Лауреатом также стал жилой квартал «Спутник-1» в Академическом районе Екатеринбурга.

Победителей определили с помощью скоринговой модели, которая учитывает опыт взаимодействия с платформой 40 млн пользователей, отзывы жителей, результаты речевой аналитики звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов. «КОРТРОС» участвовал в премии через АО СЗ «РСГ-Академическое».

Жилой квартал «Спутник-1» отметили за реализацию концепции комплексного развития территории. Проект расположен в Академическом районе Екатеринбурга, где компания продолжает строительство новых кварталов.

«Для нас это признание — прежде всего подтверждение доверия покупателей и жителей к нашим проектам. Мы стремимся создавать не просто современное жилье, а полноценную городскую среду, в которой продуманы инфраструктура, общественные пространства и повседневные потребности людей. Нам приятно, что оценка основана в том числе на реальном опыте пользователей и отзывах жителей. Это показывает, что выбранный нами подход к развитию территорий находит отклик у людей и мотивирует нас и дальше повышать качество наших проектов», — отметила заместитель главного коммерческого директора ГК «КОРТРОС» Нина Голубцова.

Премия «Формула доверия» проводится впервые и охватывает российский рынок недвижимости. Награды присуждают девелоперам и жилым комплексам по всей стране.